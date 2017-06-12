Диего Коста: «Атлетико» — хороший вариант для перехода, а «Милан» — великий клуб с историей»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал новость о возможном уходе из лондонского клуба. В услугах испанца заинтересованы «Атлетико» и «Милан».

«Я до сих пор игрок «Челси». Они решат мое будущее. «Атлетико» — хороший вариант. «Милан»? Это великий клуб с впечатляющей историей», — заявил Диего Коста.

Ранее форвард сообщил, что он больше не входит в планы главного тренера «Челси» Антонио Конте. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.

В минувшем розыгрыше АПЛ Диего Коста принял участие в 35 матчах, в которых отметился 21 забитым голом.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com