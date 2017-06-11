Жулиано: «Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровне»

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано выразил мнение, что Россия успешно проведет чемпионат мира в 2018 году. Также бразилец рассказал, что ему нужно делать, чтобы попасть на этот турнир в составе своей национальной команды.

«Россия делает все возможное, чтобы провести чемпионат мира на великолепном уровне. Готовятся стадионы, они очень красивые. В городах пытаются улучшить транспортную систему для комфорта болельщиков. Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровне.

Я уже немного говорю по-русски. Не думаю, что моим партнерам по национальной команде будет необходимо говорить по-русски на чемпионате мира в России. У нас впереди год, чтобы хорошо подготовиться к этому турниру. Думаю, сейчас сборная Бразилии на правильном пути.

Тот факт, что тебя регулярно вызывают в состав национальной команды, повышает шансы оказаться в решающей заявке на чемпионат мира, но это не гарантировано. Нужно выполнять свою работу в сборной и хорошо выступать в своем клубе, чтобы приезжать в хорошем состоянии в национальную команду», — рассказал Жулиано

В минувшем розыгрыше РФПЛ Жулиано принял участие в 28 матчах, в которых отметился 8 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal