Представитель Соломона Кверквелии: «Рубин» возглавил великий человек, но Кверквелия хочет в «Локомотив»

Представитель защитника Соломона Кверквелии Реваз Челебадзе заявил, что грузинский футболист хочет остаться в «Локомотиве». В феврале 25-летний Кверквелия был арендован «железнодорожниками» у «Рубина» до конца сезона.

«Локомотив» хочет взять Кверквелию с концами. Все зависит от того, куда хочет сам Соломон. Думаю, он перейдет в «Локомотив», у него есть такое желание. Но, если Соломон останется в «Рубине», это дело судьбы.

В «Рубин» приехал великий человек — Курбан Бердыев. Если он захочет оставить Кверквелию, это его вопросы. Семин тоже величайший тренер и, как и Бердыев, мой друг. Все зависит от сделки, но сам игрок хочет в «Локо», — рассказал Челебадзе.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Кверквелия принял участие в 12 матчах за «Локомотив».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат