Леонид Слуцкий: «По сравнению с ЦСКА в деньгах потерял, как минимум, раза в четыре»

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о том, как он оказался в Англии. Также российский специалист поделился тем, во сколько раз он потерял в деньгах по сравнению с ЦСКА.

«Когда впервые у меня родилась идея работать в Англии? Родилась давно, и в идеале ее надо было осуществлять в мае прошлого года, когда ЦСКА стал чемпионом. Но на тот момент я совмещал две должности, и буквально на следующий день после завоевания золота началась подготовка к Евро-2016. Когда кончился чемпионат Европы, ЦСКА вышел из отпуска, и так далее. Так что идея была отложена на полгода.

Здесь совпало много причин и событий. Не только желание попробовать себя в Англии, но и очень высокий уровень утомления, который накопился за столько лет… Каждый год в ЦСКА с максимальными задачами – это очень сложно и энергозатратно. Повторю: в идеале следовало так поступить на полгода раньше, просто физически не получалось. Наверное, уже в сентябре-октябре 2016-го понимал: хотел бы именно это попробовать. Хотя идея, понятно, была сверхабстрактная и неподкрепленная ничем, кроме моих внутренних амбиций и желания.

Когда на меня впервые вышел «Халл»? Все произошло очень быстро. Состоялось две встречи в течение трех дней. В первый раз я общался с Эхабом Алламом. Это вице-президент клуба. Второй раз встреча прошла непосредственно в Халле, участвовал и сам мистер Асем Аллам, президент, и Эхаб Аллам.

Как удалось убедить этих людей, что именно я подхожу команде? Понятия не имею. Все вышло крайне быстро. Было 2 встречи, причем на первой встрече Эхаб Аллам сказал мне, что у них есть еще несколько вариантов, и потребуется минимум неделя на решение. Но через день перезвонил: «Мы готовы подписать контракт».

С момента ухода из ЦСКА получил одно предложение из России. Клуб называть не буду, но предложение я рассматривал. Отклонил ли я его? Не совсем так. Я уехал с целью трудоустроиться в Англии, попробовать себя в несколько иных обстоятельствах, в другой лиге. Во всем другой. Любой российский вариант, который мог бы возникнуть, на тот момент шел на случай, если мне не удастся найти работу там. При этом я, само собой, понимал: возможно, трудоустроиться не удастся. Тогда бы передо мной стоял выбор. Или идти на второй круг – то есть ждать следующей волны, условно октября. Или возвращаться в Россию. Поэтому я тот вариант рассматривал всерьез.

Во сколько раз потерял в деньгах по сравнению с ЦСКА? Ну, как минимум, раза в четыре. Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным», — рассказал Леонид Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс