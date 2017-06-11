Виталий Мутко: «Нужно порадоваться, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ».

«Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций. Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ, и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали, главное, что удалось.

Идут переговоры между двумя сторонами, какой смысл это обсуждать? Мне кажется, нужно порадоваться достигнутым договоренностям и тому, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны. Впереди ждет процесс переговоров по показу чемпионата мира.

Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого», — рассказал Мутко.

Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат