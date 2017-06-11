Футбольный агент Шандор Варга: «Венгер приедет на Кубок конфедераций смотреть на Головина»

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес «Арсенала» к хавбеку ЦСКА Александру Головину. Также он рассказал о заинтересованности Арсена Венгера в российском футболисте.

«Головин действительно интересен «Арсеналу». Но нужно понимать, что лондонцы одновременно ведут 100 футболистов.

Давно ли «Арсенал» следит за игроком ЦСКА? Знаю точно, что скауты «канониров» приезжали в Будапешт на матч Венгрия – Россия специально, чтобы посмотреть на Головина. Его анализируют, оценивают. Но, как уже сказал, «Арсенал» одновременно может следить еще за 99 футболистами. Очень мощная селекционная работа – от Чили до Японии. Сейчас абсолютно никаких переговоров не ведется, Головина пока просто просматривают.

Если Головин «выстрелит» на Кубке конфедераций, допускаю ли, что переговоры начнутся? Возможно, возможно. Молодой, перспективный парень, с потенциалом. Видно, что еще не до конца раскрылся. Венгер любит с такими работать. Сам Арсен, кстати, тоже собирается приехать на Кубок конфедераций. Думаю, лично посмотрит на Головина на Кубке конфедераций, поговорит с Черчесовым, с Гончаренко. Конечно, многое будет зависеть и от ЦСКА. Интерес к Головину есть. Я тоже обратил на него внимание. С Венгрией он сыграл красиво. Так что все возможно.

Как быть ЦСКА, если «Арсенал» все же сделает предложение? Согласен, дилемма. Для ЦСКА главное – успех, трофеи, а не зарабатывание денег. Но если «армейцы» получат очень привлекательное предложение, уверен, нет смысла удерживать футболиста. Правда, на носу отборочный турнир Лиги чемпионов… Пока с трудом верится в такой переход. Правда, есть одно «но». Если Венгер на Кубке конфедераций увидит очень хорошую игру в исполнении Головина, то, возможно, начнутся переговоры по футболисту», — рассказал Шандор Варга.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс