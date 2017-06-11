Харри Реднапп: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

Главный тренер »Бирмингема» Харри Реднапп прокомментировал назначение Леонида Слуцкого наставником »Халл Сити». Также известный специалист поделился мнением о возможной помощи «Халлу» со стороны Романа Абрамовича.

«Да, я слышал, что «Халл Сити» подписал контракт с российским тренером. Знаю, что это большой тренер, который работал во многих российских клубах и в вашей национальной сборной. Для «Халла» это очень хороший вариант.

Удивился ли, когда узнал о его назначении? Немного удивился. Но в Англии большое разнообразие тренеров. У нас работают специалисты со всей планеты – из Европы, из Южной Америки, из Северной Америки… Российских, правда, еще не было, но я не вижу в этом проблемы.

Слуцкий называет себя проектом Романа Абрамовича? Вполне вероятно, что владелец «Челси» будет оказывать помощь «Халлу». Может быть, в «Халл» придут игроки из «Челси».

Может ли Слуцкий в будущем возглавить топ-клуб, например, «Челси»? Прямо сейчас – точно нет. У «Челси» великолепный тренер Антонио Конте, и вряд ли он уйдет в ближайшее время. Но в перспективе – почему нет? Он может возглавить «Челси». При этом многое зависит от того, как Слуцкий проявит себя в «Халл Сити». Пока так далеко заглядывать нельзя.

Знаю ли я хотя бы одного российского тренера, помимо Слуцкого? Нет. Ни одного», — рассказал Харри Реднапп.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс