Виктор Васин останется в ЦСКА

Автор: Никита Пронин 0

Виктор Васин

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин останется в московском клубе. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал комментарий данной ситуации.

«Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался», — заявил Сарсания.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга намерен вернуть ряд своих воспитанников. Васин является воспитанником петербургской «Смены».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт день за днем

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