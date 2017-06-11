Виктор Васин останется в ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин останется в московском клубе. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал комментарий данной ситуации.

«Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался», — заявил Сарсания.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга намерен вернуть ряд своих воспитанников. Васин является воспитанником петербургской «Смены».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем