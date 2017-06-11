Сборная Англия (U20) впервые стала чемпионом мира

Завершился чемпионат мира среди команд до 20 лет, который проходил в Корее. Обладателем трофея стала сборная Англии.

В финальном матче англичане встретились со сборной Венесуэлы. Единственный гол в матче забил нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин на 35-й минуте встречи. Англия впервые в своей истории выиграла чемпионат мира на молодежном уровне. Отметим, что голкипер англичан Фреди Вудман отразил пенальти и стал героем встречи.

Третье место заняла сборная Италии, которая по пенальти обыграла Уругвай со счетом 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник итальянской сборной Риккардо Орсолини с пятью забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»