Серж Гнабри стал игроком «Баварии»

21-летний полузащитник «Вердера» Серж Гнабри перешел в «Баварию». Сам футболист уже поделился своими впечатлениями.
«Это большая честь для меня стать игроком «Баварии». Меня ждет захватывающее время, которое я жду с нетерпением», — сказал Гнабри.
🔴⚪ Willkommen beim #FCBayern, @SergeGnabry! #MiaSanMia pic.twitter.com/d1Ipaiysj4
— FC Bayern München (@FCBayern) June 11, 2017
Гнабри заключил трехлетний контракт с мюнхенским клубом. Сумма трансфера и зарплата игрока пока не разглашается.
В последнем сезоне за «Вердер» Гнабри забил 11 мячей и отдал два голевых паса.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»