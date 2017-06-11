Серж Гнабри стал игроком «Баварии»

21-летний полузащитник «Вердера» Серж Гнабри перешел в «Баварию». Сам футболист уже поделился своими впечатлениями.

«Это большая честь для меня стать игроком «Баварии». Меня ждет захватывающее время, которое я жду с нетерпением», — сказал Гнабри.

Гнабри заключил трехлетний контракт с мюнхенским клубом. Сумма трансфера и зарплата игрока пока не разглашается.

В последнем сезоне за «Вердер» Гнабри забил 11 мячей и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»