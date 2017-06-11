Серж Гнабри стал игроком «Баварии»

Автор: Никита Пронин 0

Серж Гнабри

21-летний полузащитник «Вердера» Серж Гнабри перешел в «Баварию». Сам футболист уже поделился своими впечатлениями.

«Это большая честь для меня стать игроком «Баварии». Меня ждет захватывающее время, которое я жду с нетерпением», — сказал Гнабри.

Гнабри заключил трехлетний контракт с мюнхенским клубом. Сумма трансфера и зарплата игрока пока не разглашается.

В последнем сезоне за «Вердер» Гнабри забил 11 мячей и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Санчес

Алексис Санчес начал переговоры с «Баварией»

Конте

Антонио Конте: «У нас есть еще один тренер — Массимо Каррера. Он побеждает в России и нужно радоваться этому»

Санчес

В заявке сборной Чили Алексис Санчес — игрок «Баварии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 