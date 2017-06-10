Ивелин Попов: «Я хочу остаться в «Спартаке»

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал ситуацию с возможным уходом в другой клуб. Болгарин заявил, что намерен остаться в стане красно-белых.

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов в очередной раз подчеркнул, что собирается остаться в стане красно-белых, несмотря на наличие других предложений.

«Я уже об этом говорил и скажу еще раз. Мне поступают предложения с начала этого года, но на данном этапе своей карьеры я хочу остаться в «Спартаке». У меня еще два года по контракту с красно-белыми, сейчас я не думаю об уходе в другой клуб», — заявил Попов.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Попов принял участие в 22 матчах, забил два гола и отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Gong.bg