Квинси Промес: «Ливерпуль»? Отличный клуб, но есть клубы лучше»

Автор: Вадим Павлов 0

Промес

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о «Ливерпуле», который ранее назывался одним из претендентов на голландца. Также рассказал о том, останется ли он в «Спартаке».

«Ливерпуль»? Отличный клуб, но есть клубы лучше. Задержусь ли я в «Спартаке» на более длительный срок, несмотря на интерес других клубов? Почему нет? Я еще не играл здесь в Лиге чемпионов», — заявил Квинси Промес.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Квинси Промес забил за красно-белых 12 голов и отдал 9 голевых передач, став лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас».

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbalprimeur

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