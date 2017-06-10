«Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» 72 миллиона евро за Альваро Морату

Автор: Вадим Павлов 0

Альваро Мората

«МЮ» и «Реал» договорились о трансфере Альваро Мораты. Испанец прибудет в Манчестер 12 июня для подписания контракта.

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Реалом» по переходу Альваро Мораты. «Красный дьяволы» заплатят 73 миллиона евро за испанского форварда.

Как сообщается, 24-летний нападающий должен прибыть в Манчестер 12 июня для подписания пятилетнего контракта с «МЮ». Таким образом, Мората станет самым дорогим трансфером в истории среди испанцев.

В минувшем сезоне футболист провел за «Реал» 40 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Radio Onde Cero

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