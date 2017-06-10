Мацей Рыбус: «Не исключаю своего возвращения в Россию. Рассмотрел бы предложения от московских команд»

Полузащитник «Лиона» и сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что не исключает варианта с возвращением в РФПЛ. 27-летний хавбек готов рассмотреть предложения от московских клубов.

«Не исключаю своего возвращения в Россию. За год до чемпионата мира мне нужно регулярно играть. Я хочу перейти в ЦСКА? Есть команды, которые во мне заинтересованы, но пока не веду никаких переговоров. В любом случае не все зависит только от меня – у меня есть контракт с «Лионом» на два года.

Что касается возможного возвращения в Россию, то это зависит от клуба. В Грозный я бы не вернулся, а вот предложения от московских команд точно бы рассмотрел. Я знаю лигу, русский язык, людей и город. Бывал в Москве много раз. Это должна быть команда с высокими задачами, играющая в еврокубках», – заявил Рыбус.

С 2012-го по 2016 год Мацей Рыбус выступал в составе «Терека».

Фото: Global Look Press

Источник: Sportowe Fakty