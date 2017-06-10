Фабио Капелло согласился возглавить китайский клуб

Фабио Капелло в ближайшее время может возглавить клуб из Китая. В услугах итальянского специалиста заинтересован «Цзянсу Сунин».

Экс-главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло скоро возглавит китайский клуб «Цзянсу Сунин». По имеющейся информации, в тренерский штаб Капелло войдут экс-игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта, а также бывший тренер «Милана» Кристиан Брокки. Ожидается, что официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Китая, имея в активе восемь очков.

Последним местом работы Капелло была сборная России.