Пеле: «Дибала не настолько хорош, как об этом говорят»

Один из лучших футболистов 20-го века Пеле высказался в адрес Пауло Дибалы. Легендарный бразилец считает форварда «Ювентуса» слишком переоцененным.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле после поражения «селесао» от сборной Аргентины (0:1) в товарищеском матче назвал переоцененным нападающего «альбиселесте» и «Ювентуса» Пауло Дибалу, который провел на поле 69 минут.

«Дибала не настолько хорош, как об этом говорят. Люди считают, что он может стать наследником Диего Марадоны, но единственная вещь, которая объединяет этих игроков, — это игра левой ногой», — заявил Пеле.

В минувшем розыгрыше Серии А Пауло Дибала принял участие в 31 матче за «Ювентус», в которых отметился 11 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia