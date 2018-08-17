Премьер-лига. 4-й тур. «Анжи» в домашних стенах проиграл «Оренбургу»

Четвертый тур российской Премьер-лиги стартовал в Каспийске, где «Анжи» принимал гостей из Оренбурга. Хозяева встречи, ведя в счете, проиграли подопечным Владимира Федотова со счетом 1:3.

Премьер-лига. 4-й тур.

АНЖИ — ОРЕНБУРГ — 1:3 (1:0).

Каспийск. 17 августа.

Стадион «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гапон, Гиголаев (Агаларов, 74), Кулик, Рабиу, Кацаев (Ондуа, 66), Маркелов (Мохаммад, 86).

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Терехов, Чиркин (Попович, 46), Афонин, Мишкич, Бреев (Чуканов, 57), Козлов (Кулишев, 87).

Голы: 1:0 – Новосельцев (12), 1:1 – Попович (69, с пенальти), 1:2 – Сутормин (77), 1:3 – Чуканов (83).

Нереализованный пенальти: Маркелов (41 – вратарь).

Предупреждения: Чиркин (8), Бегич (40), Маркелов (54), Удалый (60), Новосельцев (68), Сиваков (71), Рабиу (72).

4 (3) удары (в створ) 17 (5)

12 фолы 14

4 угловые 8

офсайды

38% владения мячом 62%

На 12-ой минуте хозяева встречи открыли счет: защитник Иван Новосельцев забил гол после розыгрыша углового. Шанс удвоить счет был у Ивана Маркелова благодаря назначенному пенальти, однако удар нападающего был отбит Евгением Фроловым. Голкипер отбил уже второй одиннадцатиметровый удар за 4 игры в Премьер-лиге. Оренбуржцы, в свою очередь, атаковали через фланги, однако явных моментов гости создать так и не смогли.

Во втором тайме гости с первых же минут усилили натиск на ворота Юрия Дюпина. И смогли добиться своего: сначала Денис Попович забил пенальти на 69-ой минуте, а через восемь минут после паса Ойеволе с правого фланга Сутормин вывел уральцев вперед. Окончательную точку в поединке поставил Андреа Чуканов. «Оренбург» смог впервые одолеть «Анжи» в гостях; кроме того, подопечные Владимира Федотова одерживают третью победу в Премьер-лиге подряд. Махачкалинский клуб, наоборот, терпит третье поражение кряду.

Фото: твиттер клуба «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»