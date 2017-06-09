Никита Медведев продолжит карьеру в «Локомотиве»

Голкипер Никита Медведев покинул «Ростов». В ближайшее время он присоединится к «Локомотиву» на правах свободного агента.

По имеющейся информации, в ближайшее время голкипер Никита Медведев на правах свободного агента подпишет контракт с «Локомотивом». Сообщается, что контракт будет заключен сроком на три года.

В минувшем сезоне Медведев выступал за «Ростов». 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.

«Ростов» в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, «Локомотив» – восьмое, а также выиграл Кубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс