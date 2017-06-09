Исполнительный директор «Динамо»: «Мы были бы счастливы усилить состав Данни»

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что клуб был бы счастлив вернуть Мигела Данни. Также он отметил, что усиление в летнее трансферное окно будет точечным.

«К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока — пока неясно.

Конкретных предложений Данни мы пока не делали. Заинтересованы ли мы в Вандерсоне? Это слухи. Ничего предметного нет. Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата», — рассказал Евгений Кречетов.

Напомним, Данни на этой неделе объявил об уходе из санкт- петербургского «Зенита», за который выступал с августа 2008 года. В «Зенит» португальский футболист перешел из «Динамо», где играл с 2005 года. За московскую команду Данни провел в различных турнирах 113 матчей, забив 21 мяч, и даже сделал на предплечье татуировку с динамовской эмблемой.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Краснодар» и «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС