Леонид Кучук стал новым главным тренером «Ростова»

Автор: Вадим Павлов 0

Леонид Кучук

«Ростов» объявил о назначении нового главного тренера. Клуб заключил однолетний контракт Леонидом Кучуком.

Белорусский специалист Леонид Кучук назначен на пост главного тренера «Ростова». Договор с 57-летним тренером подписан по системе «1+1».

Помогать Леониду Кучуку в «Ростове» будут Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер), Дмитрий Кириченко (тренер).

Напомним, что Кириченко входил в тренерский штаб бывшего главного тренера Курбана Бердыева, который сегодня был представлен в качестве главного тренера «Рубина».

Леонид Кучук за свою карьеру тренировал «Шериф», «Салют», «Арсенал-Киев», «Кубань», «Локомотив», «Кубань» и «Сталь». Тренируя московский «Локомотив» завоевал бронзовые медали РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ростова»

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