Хайко Херрлих возглавил «Байер»

Автор: Вадим Павлов 0

Херрлих

«Байер» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-футболист леверкузенского клуба Хайко Херрлих.

Хайко Херрлих официально стал главным тренером «Байера». Херрлих выступал за леверкузенскую команду в качестве футболиста в 1989-1993 годах.

До последнего времени тренер работал в клубе «Ян» из Регенсбурга. Под руководством Херрлиха команда в минувшем сезоне заняла третье место в третьей немецкой лиге в добилась повышения в классе.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Байера»

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