Хайко Херрлих возглавил «Байер»

«Байер» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-футболист леверкузенского клуба Хайко Херрлих.

Хайко Херрлих официально стал главным тренером «Байера». Херрлих выступал за леверкузенскую команду в качестве футболиста в 1989-1993 годах.

До последнего времени тренер работал в клубе «Ян» из Регенсбурга. Под руководством Херрлиха команда в минувшем сезоне заняла третье место в третьей немецкой лиге в добилась повышения в классе.

BREAKING: Heiko #Herrlich will be the new head coach for #Bayer04!

He used to play for us! Welcome back, Heiko!

More details soon… pic.twitter.com/0FJ6lkcjqM

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 9 июня 2017 г.