Харри Реднапп: «Слуцкий — топ-тренер. Уверен, что он добьется успеха в Англии»

Автор: Вадим Павлов 0

Реднапп

Именитый английский специалист Харри Реднапп оценил перспективы Леонида Слуцкого в Чемпионшипе. Сегодня экс-наставник ЦСКА и сборной России был назначен главным тренером «Халл Сити».

«Говорит ли мне о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»? Да, хотя знаю о нем немного.

Получится у него добиться успеха в английском клубе после стажировки в Лондоне? Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер», — заявил Харри Реднапп.

Напомним, в минувшем сезоне «Халл Сити» вылетел из Премьер-лиги и проведет следующий сезон в чемпионшипе.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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