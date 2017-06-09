«Спартак» и «Зенит» заинтересованы в хавбеке «Интера»

Автор: Вадим Павлов 0

Брозович

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в РФПЛ. Хорват интересен московскому «Спартаку» и петербургскому «Зениту».  

Московский «Спартак» заинтересован приобрести хавбека «Интера» Марцело Брозовича. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего хорвата также заинтересован «Зенит».

Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить 45 млн евро.

«Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

Фото: Global Look Press
Источник: ilsussidiario.net

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