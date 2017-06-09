Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

ФК «Рубин» и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера. В ближайшее время будет подписан контракт.

«Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах», — заявил президент «Рубина» Радик Шаймиев.

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», — заявил Курбан Бердыев.

Сообщается, что будет подписан долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный контракт. Курбан Бердыев уже приступил к своей работе и уже завтра «Рубин» отправится на первые сборы.

Курбан Бердыев возглавлял Рубин с 2001 по 2013 гг. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009), обладателем кубка России( 2012), Суперкубка страны ( 2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России( 2003, 2009) и четвертьфиналистом Лиги Европы УЕФА(2013).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»