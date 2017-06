Леонид Слуцкий официально возглавил «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити». На какой срок рассчитан контракт, пока неизвестно.

Леонид Слуцкий официально назначен главным тренером «Халл Сити». Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА прибудет в расположение клуба на следующей неделе и вместе с командой начнет подготовку к сезону 2017/18.

«Я рад приветствовать Леонида Слуцкого в качестве нашего нового главного тренера. Мы проводили тщательный отбор кандидатов на пост главного тренера и Леонид привлек нас своим вниманием к деталям игры, стилем, который демонстрируют его команды, а также своими амбициями.

У клуба уже есть планы на предсезонные и товарищеские матчи, многое будет объявлено уже на следующей неделе, после начала работы Слуцкого на тренерской скамье. Леонид пользуется успехом на клубном и международном уровне, и я верю, что он приведет клуб обратно в АПЛ», — заявил вице-президент клуба Эхаб Аллам.

«Я счастлив стать главным тренером «Халл Сити» и с нетерпением жду начала сезона, по истечению которого мы намерены вернуться в Премьер-лигу. Я знаю, что «Халл Сити» — крупный клуб с большой армией преданных фанатов. С нетерпением жду начала работы на следующей неделе», — заявил Леонид Слуцкий.

🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1

— Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Халл Сити»