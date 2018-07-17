«Реал» заплатит «Челси» 35 млн евро за приобретение Тибо Куртуа

Автор: Дмитрий Темников 0

Тибо Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа в скором времени может сменить клуб. Руководство «Реала» уже согласовало с лондонцами детали трансфера бельгийского вратаря. 

По некоторым данным, «сливочные» заплатят за покупку голкипера 35 млн евро. Само соглашение с Куртуа будет рассчитано на 4 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Тибо провел за «Челси» 46 игр во всех турнирах и пропустил 47 голов. На прошедшем чемпионате мира бельгийский голкипер сыграл 7 встреч, пропустил 6 мячей, стал бронзовым призером первенства и был признан лучшим вратарем турнира.

Фото: Global Lool Press
Источник: RMC Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зидан

Зидан покинул «Реал», Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти». Главные новости дня

André Villas-Boas

«Реал» может возглавить Андре Виллаш-Боаш

Куртуа

«Реал» намерен приобрести Тибо Куртуа вместо Алисона из-за высокой цены бразильца

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 