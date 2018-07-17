«Реал» заплатит «Челси» 35 млн евро за приобретение Тибо Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа в скором времени может сменить клуб. Руководство «Реала» уже согласовало с лондонцами детали трансфера бельгийского вратаря.

По некоторым данным, «сливочные» заплатят за покупку голкипера 35 млн евро. Само соглашение с Куртуа будет рассчитано на 4 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Тибо провел за «Челси» 46 игр во всех турнирах и пропустил 47 голов. На прошедшем чемпионате мира бельгийский голкипер сыграл 7 встреч, пропустил 6 мячей, стал бронзовым призером первенства и был признан лучшим вратарем турнира.

Фото: Global Lool Press

Источник: RMC Sport