«Монако» интересуется Сеском Фабрегасом

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас попал в сферу интересов «Монако». Монегаски планируют зимой укрепить линию полузащиты и рассчитывают подписать 31-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Фабрегаса ведет «Милан».

Преимуществом «Монако» может стать отсутствие в княжестве Монако подоходного налога, а значит, клубу будет проще удовлетворить финансовые запросы хавбека.

В нынешнем сезоне Фабрегас провел 4 матча в чемпионате Англии. В составе «Челси» испанец дважды стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги. Ранее полузащитник выступал за лондонский «Арсенал» и «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia