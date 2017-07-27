Джанлуиджи Буффон о Неймаре: «Надувайте и надувайте, но шарик все равно лопнет»

Автор: Юлия Древова 0

Буффон

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о возможном трансфере форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Голкипер недоумевает от того, по каким критериям проводят оценку футболистов. 

«Я больше не понимаю, как оценивают игроков. Всё в руках тех, у кого много денег. Сегодня футболист может стоить 10 млн евро, а завтра 100 млн евро. Должен быть какой-то потолок. Почему Неймар стоит 220 млн евро, а не 600 млн евро? Всё это кажется фальшивым. Когда я был маленьким, мой дедушка всегда говорил мне, что воздушный шар раздувается и раздувается, а потом лопается,» — рассказал Буффон.

Напомним, что «ПСЖ» был готов предложить каталонцам за Неймара 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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