«ПСЖ» не будет покупать Алексиса Санчеса

«ПСЖ» отказался от приобретения нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Французский клуб счел его приобретение слишком дорогостоящим.

По имеющейся информации, «ПСЖ» отказался от варианта с приобретением Алексиса Санчеса, так как считает его слишком дорогостоящим. Отмечается, что «ПСЖ» не готов предложить 28-летнему чилийцу заработную плату в размере 320 тысяч евро в неделю. Именно столько предложил Санчесу «Арсенал», который хочет продлить с ним контракт, истекающий летом 2018 года.

Сообщается, что если бы «ПСЖ» приобрел нападающего на таких условиях, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды.

В минувшем розыгрыше АПЛ Алексис Санчес принял участие в 38 матчах, в которых отметился 24 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien