Джанлуиджи Доннарумма отказался подписывать новый контракт с «Миланом»

Агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не согласился с предложением клуба о продлении контракта с футболистом. Он требует включить в новый контракт несколько пунктов о сумме отступных и возможности ухода.

По имеющейся информации, Райола настаивает на включение в новое соглашение нескольких пунктов о сумме отступных игрока, в случае если новый проект китайских инвесторов «Милана» не принесет результатов. В частности, агент хочет, чтобы в новом контракте Доннаруммы была сумма отступных, которая составит более 100 млн евро, а также гарантии, что у игрока будет возможность покинуть команду, в случае ее непопадания в Лигу чемпионов.

Отмечается, что «Милан» собирается вернуться к переговорам по новому контракту с вратарем после его возвращения из сборной Италии.

Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2018 года. В минувшем сезоне молодой голкипер сыграл в 41 матче и пропустил 49 мячей. Напомним, последнее на данный момент предложение «Милана» включает заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della sera