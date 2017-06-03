Тина Канделаки: «Слова Орлова? Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт»

Генеральный продюсер телеканала телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что не имеет личных пристрастий к сотрудникам телеканала в связи с возникающими инцидентами. По ее словам, она ни с кем не ссорилась и ее пристрастия не влияют на кадровую политику.

«Думаю, вы знаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом. Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то еще. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале «Матч ТВ».

Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живем в цифровом мире, должны были допустить такую возможность», — заявила Канделаки.

Напомним, в конце мая в интернете появилось видео, где Генналий Орлов заявляет о грядущем банкротстве «Матч ТВ», а также о том, что сам он будет выведен за штат телеканала. Позже телекомментатор заявил, что не говорил о банкротстве канала, а его высказывания об этом были подтасованы.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс