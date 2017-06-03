Артем Дзюба и Александр Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций

Артем Дзюба, Александр Кокорин, Роман Широков и братья Березуцкие могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций. Об этом сообщила креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан.

«Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Артемом Дзюбой, но для спортсмена неучастие — это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым», — заявила продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан.

«Было бы хорошо, если Артем Дзюба пришел бы в нашу студию в роли эксперта во время Кубка конфедераций. Я не буду против, только за, потому что действующие игроки в студии — это всегда интересно», — заявил главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин.

Ранее стало известно, что в связи с функциональным состоянием Артем Дзюба не сможет принять участия в Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт