«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реал» по трансферу Гарета Бэйла

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» о возможном переходе Гарета Бэйла. Валлийский нападающий может обойтись «МЮ» в 100 млн фунтов.

По имеющейся информации, мадридский клуб готов выслушать предложения по игроку, при этом клубы уже обсудили возможность трансфера 27-летнего валлийца. Отмечается, что, несмотря на готовность мадридцев продать Бэйла, переход игрока обойдется манкунианцам недешево. Сумма потенциального трансфера может составить в районе 100 млн фунтов (около 114 млн евро).

Также сообщается, что «Реал» может воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах за «сливочных» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent