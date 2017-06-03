«Рома» заинтересовалась Квинси Промесом

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес заинтересовал руководителей «Ромы». Нидерландский хавбек может заменить в Риме Мохаммеда Салаха.

Известно, что «Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку римлян Мохмамеду Салаху, и в этой связи итальянский клуб ищет футболистов, которые потенциально смогут заменить египтянина. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» достиг соглашения с Салахом и в течение месяца футболист может присоединиться к англичанам.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

В прошедшем сезоне Промес принял участие в 26 матчах в РФПЛ, забил 12 голов и сделал девять голевых передач, завоевав с командой титул чемпиона России.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato