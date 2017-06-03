«Спартак» объявил об уходе из клуба Александра Жиркова

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков покинул клуб, сообщает официальный сайт красно-белых. Такое решение было принято на прошедшем заседании совета директоров «Спартака».

«На прошедшем совете директоров ФК «Спартак-Москва» было принято решение об изменении в его составе. «Спартак» покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о том, что Наиль Измайлов сменит Жиркова в совете директоров красно-белых. Напомним, немногим ранее «Спартак» распрощался с начальником команды Евгением Деминым, а также с врачами Андреем Гришановым и Лю Хуншэном.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»