Сборная Чили озвучила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017

Стал известен окончательный состав сборной Чили. Тренерский штаб сборной во главе с Хуаном Антонио Пицци объявил имена 23 игроков, которые прибудут в Россию для участия в Кубке конфедераций-2017. Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Кристофер Тосельи («Универсидад Католика», Чили), Джонни Эррера («Универсидад де Чили», Чили); Защитники: Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресифи», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили», Чили); Полузащитники: Чарлес Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили», Чили), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика», Чили), Педро Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта», Испания); Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино», Чили), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Аньело Сагаль («Уачипато», Чили). ¡Nómina de #LaRoja para la #ConfedCup!#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/5bSyHRwK9E

— Selección Chilena (@LaRoja) 3 июня 2017 г.



Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чилийцы сыграют в группе B с Германией, Камеруном и Австралией.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба сборной Чили