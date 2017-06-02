Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины

Бывший главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли был официально представлен в качестве наставника сборной Аргентины. Новоиспеченный наставник рассказал, что ждет от Лионеля Месси такой же игры, которую он демонстрирует в «Барселоне».

«Хочу надеяться, что команда, которую удастся создать, принесет болельщикам радость, в которой они так нуждаются. Я хочу создать крепкий коллектив. Я сам являюсь болельщиком сборной и сделаю все необходимое для роста команды. Нам нужно найти свою идентичность, а также провести тщательный анализ молодежных команд. Мы еще оценим, как лучше всего подойти к игре с Бразилией, а матч с Сингапуром, безусловно, даст возможность поэкспериментировать с игровыми связками.

Мне приходилось играть со своей командой против Месси. Мы хотим, чтобы лучший футболист мира был счастлив в сборной Аргентины. Главное, чтобы на поле у нас были игроки, совместимые с ним. Я уже говорил с Лео, он полон энтузиазма и надежд. Мы надеемся, что все игроки будут показывать свои лучшие качества. Речь идет не о группе футболистов, национальная команда – это 40 миллионов аргентинцев», — заявил Сампаоли.

Jorge Sampaoli será presentado como entrenador de la Selección Argentina junto a su cuerpo técnico. pic.twitter.com/9iRZmUDpoL — Selección Argentina (@Argentina) 1 июня 2017 г.

Аргентинская национальная команда в июне проведет два товарищеских матча: 9 июня — с Бразилией, 13 июня — с Сингапуром.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины