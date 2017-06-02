«Арсенал» предложил 100 миллионов евро за Килиана Мбаппе

«Арсенал» намерен приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Лондонский клуб готов заплатить за 18-летнего нападающего 100 миллионов евро.

Лондонский «Арсенал» всерьез заинтересован в футболисте «Монако» Килиане Мбаппе и намерен приобрести футболиста уже в летнее трансферное окно. Руководство «канониров» готово заплатить за 18-летнего француза 100 миллионов евро.

Сообщается, что в «Монако» оценивают игрока в 130 миллионов евро. Также форвардом интересуются «Манчестер Сити» и «Реал». Ранее сообщалось, что 18-летний Мбаппе хочет продолжить карьеру в Мадриде.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе провел за «Монако» 28 встреч и забил 15 голов. Юный нападающий стал с монегасками чемпионом Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe