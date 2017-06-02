Экс-президент «Рубина»: «Совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина»

Бывший президент »Рубина» Ильсур Метшин рассказал о работе клуба на трансферном рынке перед началом сезона-2016/17. Также он заявил, что совсем скоро Сердар Азмун вернется в «Рубин».

«Как велась работа на трансферном рынке перед началом сезона? Грасия настоял на двух игроках – это Санчес и Саму, остальные – это все работа Ильгиза Фахреева. Мы работали совместно с пулом агентов и рассматривали вместе каждого игрока. Дальше было так, что тренер говорил: мне этот подходит, этот не подходит. Кстати, Ильгиз Газизович на самом деле очень интересных игроков предлагал, но Грасия сказал: «Они мне не нужны».

Например Зобнин из «Спартака», он был у нас практически. Оказался лучшим игроком страны в этом сезоне. Морозов из «Динамо», крайний защитник. Тренер от обоих футболистов отказался. Но и приобрели хороших игроков. Ну что, сказать про Сонга, что он был плохим игроком? Человек, который играл в «Арсенале» и в «Барселоне»? Или М’Вила? Другое дело как тренер смог использовать их потенциал…

Соломон Кверквелия? Я говорил Хави: «Посмотри – Санчес, столько ошибок, но ведь Соломон лучше». Хави отвечает, что нет, он в моей игре не справится. Соломон один из лучших центральных защитников, он еще и великолепный человек. По контракту нет опции первоочередного выкупа «Локомотивом», он игрок, полностью принадлежащий «Рубину», и в летнее трансферное окно он должен вернуться в расположение клуба. Какой трансфер был самый неудачный, на мой взгляд? Санчес, ему вид спорта надо поменять.

Проигранное «Дело Азмуна»? Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию. Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится все интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина.

Когда Азмун вернется в Казань и наденет футболку «Рубина», я ему с удовольствием пожму руку и скажу: «Добро пожаловать в Казань, с возвращением в «Рубин». Все становится на свои места. Мы хотели выиграть суд или Азмуна обратно получить? Вот и все. Для меня правильно, что мы хотели получить обратно Азмуна. Слава Всевышнему, Азмун будет у нас», — рассказал Ильсур Метшин.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online