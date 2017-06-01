«Манчестер Юнайтед» не будет приобретать Антуана Гризманна

Руководство «Манчестер Юнайтед» не будет приобретать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна. По информации источника, «красные дьяволы» изменили приоритеты в отношении покупок. Клуб пытался подписать француза в течение 6 месяцев, но теперь все усилия будут направлены на поиск замены Златану Ибрагимовичу.

Также отмечается, что в «МЮ» не отрицают возможное приобретение Гризманна в будущем.

Согласно имеющейся информации, «красные дьяволы» попытаются приобрести Ромелу Лукаку или Альваро Морату.