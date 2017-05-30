Представители «Трабзонспора» прибудут в Москву для переговоров с Сердаром Таски и Зораном Тошичем

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 28 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «Арена ЦСКА». 12 мая 2017 г.

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» и полузащитника ЦСКА. В ближайшие дня представители клуба прилетят в Москву для переговоров.

В ближайшие дни пройдут переговоры представителей «Трабзонспора» с игроком «Спартака» Сердаром Таски, а также с футболистом ЦСКА Зораном Тошичем. Сербский полузащитник отмечал ранее, что для него приоритетом является продление контракта с московскими армейцами.

Также клуб ведет переговоры с игроком «Османлыспора» Папа Н’Диайе. Эти три трансфера являются приоритетом для клуба.

В завершившемся сезоне Зоран Тошич забил один мяч и отдал три голевых паса, а ЦСКА занял вторую строчку, и будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Таски голевыми действиями не отметился, но вместе со «Спартаком» стал чемпионом страны.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: www.sporx.com

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