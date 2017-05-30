Томас Тухель уволен с поста главного тренера «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отправлен в отставку. Такое решение было принято на совете директоров клуба.
Руководство «Боруссии» приняло решение расстаться с Тухелем из-за ряда разногласий. Во вторник прошла встреча главного тренера и совета директоров, после которой было принято решение. Сообщается, что встреча длилась всего 21 минуту.
Тухель возглавил «шмелей» в 2015 году. Контракт был рассчитан до лета 2018 года. На днях дортмундский клуб под его руководством стал обладателем Кубка Германии.
+++BREAKING +++ Es ist amtlich! Thomas #Tuchel ist nicht mehr BVB-Trainer! Alle Infos: https://t.co/8qPwXuMBrj pic.twitter.com/cZ3zNF9dH4
— BILD Sport (@BILD_Sport) May 30, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: Bild