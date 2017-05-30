Томас Тухель уволен с поста главного тренера «Боруссии»

Автор: Никита Пронин 0

Томас Тухель

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отправлен в отставку. Такое решение было принято на совете директоров клуба.

Руководство «Боруссии» приняло решение расстаться с Тухелем из-за ряда разногласий. Во вторник прошла встреча главного тренера и совета директоров, после которой было принято решение. Сообщается, что встреча длилась всего 21 минуту.

Тухель возглавил «шмелей» в 2015 году. Контракт был рассчитан до лета 2018 года. На днях дортмундский клуб под его руководством стал обладателем Кубка Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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