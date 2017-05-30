В 2021 году четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов будут проводиться в выходные

Автор: Никита Пронин 0

Кубок Лиги чемпионов

Четвертьфиналы  и полуфиналы Лиги чемпионов могут перенести на выходные дни. Такое изменение может произойти в 2021 году.

Инициаторами идеи называют «Ювентус», «Реал» и «Барселону». Клубы хотя таким образом увеличить телеаудиторию за счет показа игр в удобное время для жителей Америки и Азии.

Отметим, что финал турнира играется в выходные дни начиная с сезона 09/10.

Нынешний финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Время начала матча 21:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Феликс Брых.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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