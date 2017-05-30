Кристиан Паскуато: «Был бы рад в будущем поработать с Каррерой и Манчини»

Итальянский нападающий «Ювентуса» Кристиан Паскуато хочет поработать с Массимо Каррерой и Роберто Манчини. Об этом заявил сам футболист.

«Я оставил в Самаре частичку своего сердца. Хотел бы и дальше играть в премьер-лиге. Надеюсь оказаться в команде поближе к столице. Так моя семья будет со мной.

«Зенит» близок к приглашению Роберто Манчини. Уверен, что он что-то выиграет в следующем сезоне. Каррера и Манчини поднимут уровень чемпионата России в тактическом и в техническом плане. Это два тренера победителя. Был бы рад в будущем поработать с ними», – заявил Паскуато.

В текущем сезоне Кристиан выступал в аренде в самарских «Крыльях». За 28 матчей Паскуато забил пять мячей и отдал восемь голевых передач. «Крылья» заняли 15 место и вылетели в ФНЛ. Контракт Паскуато с самарским клубом истек по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: ItaSportPress