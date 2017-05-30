Маурисио: «Когда я пришел в «Спартак», то уже понимал, что Каррера идеальный человек для того, чтобы привести клуб к чемпионству»

Защитник «Лацио» Маурисио, который провел последний сезон на правах аренды в «Спартаке», поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. Также бразилец выразил мнение, что полузащитники красно-белых Роман Зобнин и Квинси Промес могли бы проявить себя в топ-клубах Европы.

«Когда я пришел в «Спартак», то Каррера уже несколько матчей являлся главным тренером. Я понимал, что он идеальный человек для того, чтобы привести «Спартак» к чемпионству. Понял это по тому, насколько Массимо погружен в работу. Серьезный и требовательный профессионал, который мотивирует футболистов. Когда у тренера есть такие характеристики, то все начинают больше концентрироваться на тренировках. А что происходит там, потом появляется и в игре. На занятиях важно всегда искать лучшую позицию, делать лучший отбор и отдавать лучшие пасы.

В «Спортинге» нас тренировал Леонарду Жардим, который сейчас возглавляет «Монако». Вот с ним я бы мог сравнить Карреру в плане требовательности и мотивации. Они действительно похожи. При мне ногой по доске бил не только Массимо. Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушенбургу так делал. Пиоли, который работал в «Интере», так же мог себя вести. Он итальянец, как и Каррера. К такому подходу я был готов. За 28 лет у меня накопился некоторый опыт взаимодействия с тренерами.

Назову двух человек, которые могли бы заиграть в топ-клубах. Первый – Зобнин. У него восхитительная манера игры, и человек он отличный. Способен выступать в любой команде мира. Он играет правильно на разных позициях в полузащите. Такие футболисты очень ценны. Второй — это, конечно, Промес. Нет никаких сомнений, что топ-клубы уже присмотрелись к нему. Увы, «Спартаку» придется отпустить Квинси», — рассказал Маурисио.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат