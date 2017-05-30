Лучано Спалетти покинул «Рому»

Автор: Вадим Павлов 0

Спаллетти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинул команду. Под его руководством в этом сезоне «Рома» показала свой лучший результат в истории.

«Мы хотим засвидетельствовать нашу искреннюю благодарность Лучано Спаллетти за тяжелую работу и значительный вклад, который он сделал в клуб с момента возвращения.

Под его руководством команда в этом сезоне забила больше голов и набрала больше очков, чем с любым другим тренером за всю историю. Мы желаем Лучано всего наилучшего в будущем», — сказал президент «Ромы» Джеймс Паллотта.

Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года. Под руководством итальянского специалиста римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии, отстав «Ювентуса», ставшего чемпионом, на 3 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ромы»

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