Лучано Спалетти покинул «Рому»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинул команду. Под его руководством в этом сезоне «Рома» показала свой лучший результат в истории.

«Мы хотим засвидетельствовать нашу искреннюю благодарность Лучано Спаллетти за тяжелую работу и значительный вклад, который он сделал в клуб с момента возвращения.

Под его руководством команда в этом сезоне забила больше голов и набрала больше очков, чем с любым другим тренером за всю историю. Мы желаем Лучано всего наилучшего в будущем», — сказал президент «Ромы» Джеймс Паллотта.

Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года. Под руководством итальянского специалиста римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии, отстав «Ювентуса», ставшего чемпионом, на 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»