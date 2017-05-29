Хайко Фогель и Леонид Кучук претенденты на пост главного тренера «Локомотива»

Автор: Никита Пронин 0

Леонид Кучук

У московского «Локомотива» есть сразу две кандидатуры на пост главного тренера. Нынешний главный тренер Юрий Семин может покинуть клуб после заседания совета директоров клуба.

Контракт Юрия Семина истек после окончания сезона. Сам главный тренер говорил, что договор продлен, но подтверждения от клуба не было. После заседания совета директоров, которое состоится 5 июня, решится дальнейшая судьба Семина.

«Локомотив» уже имеет сразу двух кандидатов. Первым является Хайко Фогель, который ранее возглавлял швейцарский «Базель», а с 2013 года работает тренером одной из молодежных команд «Баварии».

Вторым является Леонид Кучук, который уже тренировал железнодорожников в сезоне 13/14 и занял с клубом третье место. Сейчас Кучук возглавляет украинскую «Сталь».

Юрий Семин вместе с «Локомотиво» стал обладателем Кубка России сезона 16/17 и будет выступать в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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