Дмитрий Селюк: «Если Роберто Манчини возглавит «Зенит», он скажет, – чтобы Туре перешел в «Зенит».

Яя Туре может перейти в «Зенит» вслед за Роберто Манчини. Об этом заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.

Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним.

Если Роберто Манчини возглавит «Зенит», то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в «Зенит». Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет», – сказал Селюк.

Зарплата Манчини в «Зените» будет составлять 5-6 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com