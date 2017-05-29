Рашид Рахимов может возглавить «Арсенал»

Автор: Никита Пронин 0

Рашид Рахимов

Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в ближайшее время может возглавить тульский «Арсенал». Контракт нынешнего главного тренера туляков Сергея Кирьякова истек.

Рашид Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала». Контракт Сергея Кирьякова истек.

Вместе с «Тереком» Рахимов финишировал на 5 месте по итогам сезона, не дотянув до Лиги Европы всего один балл.

Тульский «Арсенал» занял 14 место по итогам сезона. В стыковых матчах «канониры» встречались с «Енисеем». По сумме двух встреч команды сыграли вничью, но гостевой гол в Красноярске позволил тульскому клубу сохранит прописку в РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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