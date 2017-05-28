Форвард «Аустрии» согласился на переход в «Спартак»

Форвард «Аустрии» Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом заявил представитель нигерийского нападающего.

«Когда он присоединится к «Спартаку» — вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», — заявил представитель футболиста.

В текущем сезоне Кайонде забил 17 мячей и отдал две голевые передачи. Форвард лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Австрии.

Фото: Global Look Press

Источник: owngoalnigeria.com